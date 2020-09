Kwart hoogopgeleiden zoekt andere baan vanwege leidinggevende

Een kwart van de hoogopgeleiden zoekt een andere baan vanwege de leidinggevende, meldt vacaturesite Intermediair op basis van onderzoek onder duizenden werkzoekende hoogopgeleiden. Mannen kiezen de helft vaker dan vrouwen voor een andere baan vanwege hun leidinggevende.

Andere redenen voor een overstap zijn onvoldoende doorgroeimogelijkheden en omdat het werk niet leuk of uitdagend genoeg is. De inhoud van het werk is voor het eerst sinds jaren weer de belangrijkste reden om niet weg te gaan, gevolgd door prettige collega’s, een goede balans tussen werk en privé, het salaris en een vast contract.

Het vertrouwen in baanzekerheid kreeg door de onzekere economische situatie een knauw, met name bij vrouwen. In 2018 dacht 82 procent van hen hun baan niet te verliezen, dit jaar is dat 10 procent lager. Ook onder mannen daalde dit vertrouwen, maar wel minder hard, van 76 naar 71 procent. De coronacrisis versnelde deze daling.

De jongere generatie is het meest onzeker. Minder dan de helft van de jongeren tot 23 jaar is zeker over hun contract bij hun huidige werkgever. Van de millennials, de groep daarboven in de leeftijd tot 39 jaar, is driekwart zeker van hun contract. Het percentage bij de generatie tot 59 jaar is ongeveer gelijk daaraan.

Intermediair onderzocht ook de favoriete beroepen en werkgevers van dit jaar. In de top vijf van werkgevers staan achtereenvolgens Shell, KLM, Google, Philips en de Nederlandse Spoorwegen. Vorig jaar stond Shell nog op plek vier en KLM op de eerste plek.

Intermediair verwacht de komende vijf jaar dat de populairste vakgebieden onderwijs, onderzoek en wetenschap worden, met daarna achtereenvolgens directie en management, beleid en bestuur en daarna consultancy, advies en research (geen IT). De coronacrisis heeft die laatste sector ook hard geraakt, dus het is volgens Intermediair nog maar de vraag of werkzoekenden daar een baan zullen vinden.