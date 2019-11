Kwaliteit bij accountants nog niet op orde

Meerdere accountantsorganisaties laten nog altijd te veel steken vallen bij het controleren van de boeken van banken, verzekeraars en beursgenoteerde bedrijven. Dat constateert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in een nieuw rapport. Twaalf van de veertien onderzochte wettelijke controles zijn gekwalificeerd als ‘onvoldoende’.

Volgens de toezichthouder is er een kloof tussen wat organisaties als Accon en Baker Tilly (BT) doen om processen te verbeteren en de mate waarin dit daadwerkelijk tot betere controles van jaarrekeningen leidt. Zo wordt inmiddels wel goed gekeken met welke klanten accountants in zee willen gaan. Maar de AFM merkt tegelijkertijd dat de accountants bij het nalopen van jaarcijfers van bedrijven nog niet goed onderbouwen waarom ze hun goedkeuring geven aan posten als de omzet en bepaalde afschrijvingen.

„De accountants hadden de betreffende jaarrekeningen op deze manier nooit mogen goedkeuren”, zegt een woordvoerster. Volgens haar kunnen de tekortkomingen nog tot handhavingsmaatregelen leiden, maar daarover is nog geen besluit genomen. De toezichthouder merkt ook dat de accountants wel bezig zijn met verbeteringen.

In totaal zijn vijf organisaties onder de loep genomen. De AFM heeft de meeste zorgen over de kwaliteitsslag bij BT en in mindere mate zorgen over Accon. De waakhond is wel positief over de vorderingen bij BDO en licht positief over Mazars. De reikwijdte van het onderzoek bij Grant Thornton (GT) was beperkt. Dit komt omdat het bedrijf eigenhandig zijn vergunning heeft laten omzetten. GT is daardoor niet meer bevoegd om controles uit te voeren bij zogeheten organisaties van openbaar belang. De onderneming richt zich nu meer op mkb-bedrijven.

Over de cultuur en kwaliteitswaarborgen bij accountants is al jaren veel te doen. De vier grootste accountants, Deloitte, PwC, KPMG en EY, zijn dit keer niet in het onderzoek betrokken. Over hun brengt de AFM volgend jaar weer een rapport uit.