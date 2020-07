KvK: vijf procent meer faillissementen door corona

Het aantal faillissementen is in de eerste helft van dit jaar met 5 procent toegenomen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019, meldt de Kamer van Koophandel (KvK). Gingen in 2019 nog 1529 bedrijven failliet, het eerste halfjaar van 2020 steeg dat naar 1603 bedrijven. In die periode kregen bedrijven last van de coronacrisis.

Het aantal faillietverklaringen maakt deel uit van het aantal stoppers dat KVK registreert. In vergelijking met het eerste halfjaar van 2019 stopten dit jaar een kwart meer ondernemingen, van 78.293 stoppers tegen 62.872 in dezelfde periode van 2019. Met name in juni stopten veel zzp’ers (26 procent) en parttime zzp’ers (50 procent).

Daar zitten ook slapende bedrijven tussen. Dat kan een vertekend beeld geven, zegt de KvK. Van de ruim 78.000 stoppers is 19 procent namelijk een inactief bedrijf dat door de KvK zelf is uitgeschreven. Als het totaal aantal stoppers hiervoor wordt gecorrigeerd, is het aantal stoppers 1 procent hoger dan in 2019, toen er 62.872 stoppers waren. De KvK bepaalt of een bedrijf nog actief is aan de hand van gegevens van de Belastingdienst.

In de ICT en media, zakelijke diensten, industrie en cultuur, sport en recreatie stopten de meeste bedrijven. In de detailhandel en land- en tuinbouw waren het eerste halfjaar meer starters dan stoppers.

Ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden is het aantal starters met 5 procent afgenomen. Startten er in 2019 nog 118.103 ondernemers een bedrijf, dit jaar waren dat er de eerste zes maanden van het jaar nog maar 112.753. Het aantal starters liep in juni wel weer op. In totaal kwamen er in het eerste halfjaar ruim 35.000 ondernemingen bij, een toename van 2 procent op jaarbasis.

In Flevoland, Utrecht en Noord-Holland nam het aantal starters relatief sterker af dan het landelijk gemiddelde van 5 procent. In Friesland en Drenthe was de toename van het aantal stoppers dan weer sterker dan het landelijke gemiddelde van 25 procent.