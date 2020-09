KvK: meeste ondernemers positief over ondernemen in coronatijd

Met een groot deel van de Nederlandse ondernemers gaat het goed. Gemiddeld beoordelen ondernemers hun bedrijfssituatie met een 6,8 als „vrij positief”, aldus de Kamer van Koophandel (KvK) op basis van een onderzoek.

De KvK voerde het onderzoek uit van eind juli tot begin augustus onder 1695 ondernemers. Zo’n 40 procent van hen geeft de huidige bedrijfssituatie een 8 of hoger. Bijna de helft van de ondernemers staat er positief voor en gaat onveranderd door of is zelfs aan het groeien. Ongeveer een kwart heeft het moeilijker en zegt bezig te zijn met overleven, krimpen of zelfs (bijna) failliet te gaan.

Ook is er variatie tussen sectoren. De coronacrisis heeft het meeste impact gehad op horeca en cultuur, sport en recreatie. Ondernemers in die sector beoordelen hun situatie met een magere zes (5,9). Tegelijkertijd staan de sectoren bouw en detailhandel er vaker goed voor dan andere sectoren.

Het merendeel van de ondernemers (73 procent) denkt voorlopig niet aan stoppen. Een klein deel (14 procent) geeft aan weleens te twijfelen over, of te denken aan stoppen met de onderneming. Een groot deel hiervan zegt dat dit te maken heeft met de coronacrisis, doordat er minder klanten of opdrachten zijn.