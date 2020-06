KvK: meeste ondernemers denken coronacrisis te overleven

Het merendeel van de ondernemers in Nederland denkt dat zijn bedrijf de coronacrisis zal overleven, maar een deel vreest de crisis niet te boven te komen. Dat meldde de Kamer van Koophandel (KvK) op basis van een peiling onder meer dan 1800 ondernemers.

Volgens KvK geven circa zeven op de tien ondernemers aan te verwachten dat het bedrijf de coronacrisis, zeker of waarschijnlijk, zal overleven. Voor de sectoren cultuur, sport en recreatie, detailhandel, horeca en persoonlijke dienstverlening ligt dit aandeel iets lager. Ondernemers zeggen bijvoorbeeld voldoende buffers of reserves te hebben opgebouwd, weinig vaste lasten te hebben of overheidssteun te ontvangen.

De resterende drie op de tien ondernemers verwachten waarschijnlijk niet te kunnen overleven of kunnen het nog niet inschatten. Dit komt bijvoorbeeld door de onzekerheid over het binnenhalen van opdrachten of klanten, de duur van de crisis en de omvang van de schulden die niet meer zijn in te halen.

Het KvK meldt verder dat bij acht op de tien ondernemers de coronacrisis tot nu toe vooral een negatieve impact op de financiële situatie heeft gehad. De negatieve impact is het grootst in de horeca, persoonlijke dienstverlening, cultuur, sport en recreatie.

Daarnaast zeggen twee op de tien ondernemers vrijwel geen impact te voelen van de crisis op de financiële situatie en een klein deel spreekt zelfs over een positieve impact. Die wordt het meest ervaren in de bouw, ICT en media. Het gaat dan bijvoorbeeld om het wegvallen van reistijd en lagere kosten bij gelijkblijvende inkomsten.