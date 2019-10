Kustvissers dreigen duurzaamheidslabel te verliezen

De organisatie achter het duurzame visserij-label MSC onderzoekt of Nederlandse kustvissers het label nog wel kunnen behouden, nu bekend is geworden dat ze frauderen met hun motorvermogen. Dat meldt de NOS die vorige week berichtte dat de overheid al jarenlang op de hoogte was van de motorfraude.

Verlies van het label zou een zware klap zijn voor de sector. Supermarkten verkopen vrijwel uitsluitend vis met een duurzaamheidslabel.

"Wij zijn geschrokken van de berichten", zegt Hidde van Kersen van MSC. Begin september las hij in een rapport van de Europese Commissie voor het eerst dat vissers sjoemelen met hun motorvermogen. "Wij hebben onze onderzoekers aan het werk gezet. Als zij tot de conclusie komen dat vissers de regels inderdaad overtreden, lopen ze het risico het label te verliezen."

Met meer motorvermogen kunnen kustvissers meer garnalen en bodemvissen als tong en schol vangen. Ze trekken met die krachtige motor grotere netten en zwaardere kettingen over de zeebodem.