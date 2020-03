Kunnen kip en kat corona overdragen?

In België heeft een kat een vorm van corona opgelopen. Dat hebben de Belgische autoriteiten vrijdagmiddag gemeld tijdens een persconferentie. Welke rol spelen dieren in de wereldwijde uitbraak van corona?

Het bewuste huisdier kreeg last van diarree, braken en ademhalingsproblemen. Dat was een week nadat zijn eigenaar de ziekteverschijnselen van corona (officieel: SARS-COV-2) kreeg. Volgens de Belgische viroloog Steven van Gucht heeft de eigenaar van de kat zijn huisdier aangestoken. Van Gucht heeft geen aanwijzingen dat dit vaker voorkomt. Dat de poes ziek is geworden, betekent volgens hem niet dat het virus van dieren op mensen overgaat. Hij acht het risico voor mensen zelfs „zeer klein.”

Het is de derde keer dat wereldwijd corona bij een dier wordt vastgesteld. Eind februari meldde China dat twee honden in Hong Kong besmet waren. Het Aziatische land heeft dat gemeld bij de wereldgezondheidsorganisatie voor dieren, afgekort het OIE.

Melden

Het melden van corona bij beesten is namelijk sinds eind februari verplicht. Dus staat Covid-19 nu tussen andere signaleringen van dierziekten zoals de Afrikaanse varkenspest en blauwtong. Overigens betekent dat niet dat landen de ziekte ook móeten bestrijden, anders dan bijvoorbeeld bij mond-en-klauwzeer.

Dierenartsen moeten bij verdenking van Covid-19 bij een dier de situatie melden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Maar hoe openbaart zich de ziekte bij een kat, koe of kip? Het ziektebeeld is anders dan bij mensen, zegt onder meer de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD). „Dieren worden niet ziek van het virus dat Covid-19 bij mensen veroorzaakt. De coronavirussen –daarvan bestaan verschillende varianten– die bij beesten klachten geven, leiden vaak tot diarree en braken”, aldus Joost van Herten, adviseur veterinaire zaken bij de KNMvD. Tot nu toe zijn in Nederland geen gevallen van dieren bekend met een mogelijke coronabesmetting, zegt Van Herten.

Experts denken dat (landbouw)huisdieren het virus dat Covid-19 veroorzaakt, niet kunnen overdragen op mensen of op andere dieren. Maar om dat zeker te weten, onderzoekt de Wageningen Universiteit (WUR) de rol van dieren bij coronabesmettingen. Het is mogelijk dat een vleermuis in China gastheer is geweest voor Covid-19, waardoor het virus is overgesprongen op mensen, zegt Wim van der Poel, viroloog aan de WUR.

Uit voorzorg adviseert hij aan coronapatiënten om contact met hun huisdier te vermijden: niet aaien, knuffelen of laten likken. Wel kunnen ze hun hond gewoon uitlaten. Ook katten die normaalgesproken buiten komen, hoeven niet binnengehouden te worden. Algemene maatregelen zoals regelmatig de handen wassen, zijn voldoende.

Aan veehouders met corona raadt de WUR aan om de verzorging van de dieren aan een ander over te laten, contact te vermijden en niet in de stal te komen.