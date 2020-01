Kritiek op misstanden varkensslacht

Slachthuizen houden zich nog vaak niet aan de wet. Dat stelde actiegroep Varkens in Nood vrijdag.

De actiegroep vroeg inspectierapporten op bij toezichthouder NVWA, waaruit blijkt dat in 2018 en 2019 grove misstanden hebben plaatsgevonden bij het aanvoeren en doden van varkens. Voorbeelden zijn het verdrinken van dieren in heet water, illegaal vervoer van gewonde dieren en varkens die levend in een kadaverbak zijn beland. Volgens Varkens in Nood gaat het hier alleen om geregistreerde incidenten, terwijl zulke voorvallen ook vaak bewust niet worden gerapporteerd. De actiegroep pleit voor verplicht onafhankelijk cameratoezicht.

De NVWA zegt dat het gaat om „ernstige dierenwelzijnsovertredingen waartegen is opgetreden.” In 2018 zei minister Schouten (Landbouw) na onthullingen van RTL Nieuws dat slachthuizen eerder moeten worden gesloten.

Slachterijenorganistie COV zegt tegen de NOS dat ieder incident „vreselijk” is, maar dat verreweg de meeste van de 15 miljoen varkensslachtingen wel goed gaan.