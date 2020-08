Kritiek op Apple-tarieven zwelt aan

Er klinkt steeds meer kritiek van appmakers op de tarieven die Apple rekent. In een brief aan de techreus vragen verschillende grote uitgevers, die samen optrekken als Digital Content Next (DCN), om een lager tarief dan de huidige 30 procent. Daarbij zetten ze ook vraagtekens bij de voorwaarden. In DCN zijn onder meer Axel Springer, Disney en Bloomberg vertegenwoordigd.

Apple ligt van meerdere kanten onder vuur om de commissie die het vraagt in zijn App Store en de voorwaarden die het daaraan verbindt. De Europese Commissie doet bijvoorbeeld onderzoek naar aanleiding van een klacht van muziekstreamingdienst Spotify.

Spelletjesmaker Epic Games was het eerste bedrijf dat stappen ondernam tegen Apple. De ruzie tussen Epic en Apple begon toen Epic in Fortnite, dat zeer populair is bij met name kinderen tussen de 8 en 14 jaar, muntjes uit het spel te koop aanbood zonder dat via Apples betalingssysteem te laten verlopen. Dat mag niet van de techreus, die daarop het spel uit zijn App Store gooide. Epic spande daarop een rechtszaak aan.