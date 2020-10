Kritiek EU op controle aanvoer vis in Nederland

De controle op de aanlanding van verse en bevroren diepzee- en bodemvissen in de Nederlandse havens deugt niet. Daardoor dreigt overbevissing en het niet naleven van de visquota, stelde de Europese Commissie vrijdag in een brief aan de Nederlandse regering.

Volgens het dagelijks EU-bestuur leeft Nederland de Europese wetgeving onvoldoende na. Het gaat dan over de controle op en inspectie van de wegingen, het transport en de traceerbaarheid van de vis en de vangstregistratie in Nederlandse havens van de aan land gebrachte vis. Dat geldt voor zowel schepen uit de EU als van daarbuiten. Brussel eist binnen twee maanden opheldering.

Pim Visser, directeur van de organisatie van kottervissers VisNed en van visafslag Hollands Noorden in Den Helder, kent de brief niet maar noemt de uitspraken nogal boud. „Onze schepen zijn allemaal uitgerust met geijkte weegapparatuur en elektronische logboeken. Nederland is een van de weinige lidstaten waar alle vis in afslagen gecontroleerd wordt. Er is een waterdicht systeem van co-management, wat een correcte registratie in de afslagen garandeert.”

Ook de angst voor overbevissing kan Visser niet plaatsen, temeer omdat de vissers hun quota de laatste jaren niet volledig gebruiken. „Daarom gaat het juist zo goed met de visbestanden in zee.”

Wel kampt de overheid volgens Visser met ict-problemen, maar hij verwondert zich erover dat dit tot „zulke zware woorden uit Brussel” zou leiden.