Kringloopbranche blijft groeien

Het aantal kringloopwinkels in Nederland is vorig jaar verder gestegen. Ook het aantal klanten en de hoeveelheid ingezamelde spullen namen toe, blijkt uit cijfers van Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN). Het is het derde jaar van groei op rij. Wel hebben de winkels steeds meer moeite om personeel te vinden.

Het aantal kringloopwinkels nam vorig jaar met 7 procent toe tot 206. Ook het aantal klanten ging met dat percentage omhoog. De gemiddelde omzet steeg met 4 procent, terwijl de hoeveelheid ingezamelde spullen 5 procent hoger uitpakte. In totaal ging het daarbij om 139 miljoen kilo waarvan 38 procent in de winkels werd verkocht en 41 procent werd gerecycled.

Die groei wordt moeilijker vol te houden voor de winkels als ze geen nieuw personeel vinden. De gemiddelde kringloopwinkel heeft volgens BKN vier vacatures. Het gaat daarbij om betaalde functies, vrijwilligerswerk en posities voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.