Krimp economie VS iets minder groot dan gedacht

De economie van de Verenigde Staten is in het tweede kwartaal iets minder hard gekrompen dan eerder gedacht. Dat meldde de Amerikaanse overheid op basis van een derde raming. De neergang wordt nu geschat op 31,4 procent, waar eerder nog werd uitgegaan van een min van 31,7 procent. Het gaat wel nog altijd om de sterkste daling van het bruto binnenlands product (bbp) van ’s werelds grootste economie sinds de metingen begonnen.

De economische groei- of krimpcijfers worden in de VS bekendgemaakt op basis van een zogeheten geannualiseerde berekening. Daarbij wordt de kwartaalprestatie denkbeeldig doorgetrokken over een heel jaar. Economen rekenden voor deze raming in doorsnee op een neergang van het bbp van 31,7 procent, gelijk aan de vorige raming.