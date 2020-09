Krimp economieën iets minder sterk

Redactie economie

APELDOORN. De economieën van onze buurlanden België en Duitsland zijn in het tweede kwartaal iets minder sterk gekrompen door de coronacrisis dan aanvankelijk geschat.

n Volgens nieuwe cijfers van de Belgische centrale bank kwam de krimp uit op 12,1 procent op kwartaalbasis. Eerder werd een min van 12,2 procent gemeten. Ten opzichte van een jaar eerder ging de economie van België met 14,4 procent achteruit, wat eveneens iets minder sterk is dan eerder werd gemeld. De Belgische economie liet in het eerste kwartaal 3,5 procent krimp zien.

n Ook de Duitse economie krimpt dit jaar minder hard dan werd voorzien. De regering in Berlijn gaat nu uit van een krimp van 5,8 procent door de coronacrisis, meldde opinieweekblad Der Spiegel dinsdag op basis van ingewijden. In april was verwachting nog dat het bruto binnenlands product (bbp) met 6,3 procent zou afnemen. Volgens de nieuwe verwachting is de klap voor de Duitse economie als gevolg van corona ongeveer even groot als de tik tijdens de financiële crisis in 2009.

n De Turkse economie kromp in het tweede kwartaal het hardst in ruim tien jaar, maar toch was dat beter dan economen hadden verwacht. De regering van president Erdogan hield de schade van de coronacrisis onder meer beperkt dankzij een stimuleringspakket.

n De economie van Italië is in het tweede kwartaal juist iets sterker gekrompen door de coronacrisis dan eerder gedacht. Volgens een nieuwe raming van het Italiaanse statistiekbureau kwam de krimp uit op 12,8 procent in vergelijking met het eerste kwartaal van dit jaar. Eerder werd hier nog een neergang met 12,4 procent gemeld.

n De economie van India heeft in het tweede kwartaal een historische krimp van 23,9 procent in vergelijking met een jaar eerder behaald. Het is de sterkste neergang sinds het begin van de kwartaalmetingen in 1996, aldus de Indiase overheid. Het cijfer viel bovendien beduidend slechter uit dan verwacht, want economen hadden in doorsnee op een min van 18 procent gerekend. In vrijwel alle economische sectoren ging het slecht.