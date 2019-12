Kredietfirma Moody’s negatiever over HEMA

Kredietbeoordelaar Moody’s is negatiever geworden over HEMA. De rating van de winkelketen ging omlaag naar Caa1. Hoe lager de rating van een bedrijf is, hoe minder zeker het volgens Moody’s is dat dit bedrijf zijn schulden kan aflossen. Door de afwaardering moet HEMA mogelijk meer rente betalen bij afsluiten van nieuwe leningen.

Moody’s wijst naar de hoge schuldenlast van de winkelketen en de winstgevendheid die daaronder lijdt. Moody’s ziet geen verbetering in de komende 12 tot 18 maanden. Bovendien is het volgens de kredietbeoordelaar onduidelijk of en wanneer de nieuwe strategie van het bedrijf de winstgevendheid omhoog kan helpen. De markt waar HEMA zich op begeeft is er namelijk een met veel concurrentie. Ook houden winkels het volgens Moody’s zwaar de komende tijd.

De outlook voor HEMA blijft bij Moody’s negatief. Dat betekent dat de kredietbeoordelaar niet direct verbetering ziet. Bovendien komt er mogelijk bij een volgende beoordeling weer een verlaging aan.