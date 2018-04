Kredietbeoordelaar positiever over Suriname

Standard & Poor’s (S&P) ziet de toekomst van de Surinaamse economie iets rooskleuriger in. De vooruitzichten voor het land zijn van ‘negatief’ naar boven bijgesteld tot ‘stabiel’.

Suriname krijgt van de kredietbeoordelaar wel nog een B als rapportcijfer. Daarmee waarschuwt de firma dat kredietverstrekkers hun leningen aan het land waarschijnlijk niet meer terugbetaald krijgen als er toch een economische verslechtering optreedt.

S&P verwacht dat het bruto binnenlands product van het Zuid-Amerikaanse land de komende jaren sneller gaat groeien, van 1 procent dit jaar tot 2 procent in 2021. Naast een hogere productie is die groei te danken aan stabielere goudprijzen. S&P is ook optimistischer omdat Suriname een begrotingsoverschot heeft, waarmee het land de nodige reserves kan aanleggen. Daarnaast neemt de inflatie volgens de firma af.

Eerder dit jaar verlaagde een andere beoordelaar, Moody’s, nog zijn rating voor Suriname. Die kredietbeoordelaar verwacht niet dat Paramaribo in staat is de benodigde hervormingen door te voeren om de hoge staatsschuld af te lossen.