Krapte op arbeidsmarkt weer toegenomen

Voor werkgevers is het in de laatste drie maanden van het jaar weer lastiger geworden nieuw personeel te vinden. Het aantal werklozen nam in het vierde kwartaal licht af ten opzichte van het voorgaande kwartaal, terwijl het aantal vacatures steeg. Daardoor nam de krapte op de arbeidsmarkt toe, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In het derde kwartaal steeg het aantal werklozen in Nederland nog voor het eerst in ruim vijf jaar, wat voor enige verlichting van de krapte zorgde. Die ontwikkeling was echter van korte duur. Het aantal werklozen in Nederland nam in de periode van oktober tot en met december met 3.000 af tot 316.000 werklozen. Het aantal openstaande vacatures steeg met hetzelfde aantal tot 291.000. Daardoor nam de spanning op de arbeidsmarkt toe tot 92 vacatures per honderd werklozen, tegenover 90 vacatures in de voorgaande drie maanden.

Het totale aantal banen in Nederland steeg in het vierde kwartaal met 0,4 procent tot 10,7 miljoen. Daarmee neemt het aantal banen al bijna zes jaar lang ieder kwartaal toe. De zorg was goed voor de stevigste groei, gevolgd door handel, vervoer en de horeca. Daarbij steeg het aantal banen voor zelfstandigen het hardst sinds begin 2015. Ook het aantal banen voor werknemers steeg.