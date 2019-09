Krapte op arbeidsmarkt verder toegenomen

De arbeidsmarkt blijft bijzonder krap. In steeds meer sectoren hebben werkgevers last van een personeelstekort, meldt uitkeringsinstantie UWV.

Onder meer vacatures voor verkoopfuncties, bij de overheid en in juridische beroepen blijven daardoor langer open. Bijna de helft van de vacatures is volgens werkgevers moeilijk in te vullen, wat gelijk is aan vorig jaar.

Een nieuw moeilijk vervulbaar beroep is volgens het UWV de Customer Due Diligence-specialist. Dat zijn mensen die bij banken onderzoek doen om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Ook declaranten, die douaneformaliteiten afhandelen bij bedrijven, zijn er te weinig. Opvallend is dat het voor steeds meer beroepen waar nauwelijks opleidingseisen voor zijn, moeilijk is om aan personeel te komen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om assemblagemedewerkers, verkeersregelaars en schoonmakers.

Werkgevers worden creatiever in hun zoektocht naar nieuw personeel. Zo zetten ze hun eigen personeel in bij de zoektocht, gaan ze zelf op zoek naar kandidaten of nemen ze bijvoorbeeld personeel aan dat niet de juiste opleiding heeft.