Kraft Heinz voert verkopen op te midden van coronagekte

Levensmiddelenconcern Kraft Heinz heeft zijn verkopen de laatste tijd stevig opgevoerd dankzij de coronacrisis. Het Amerikaanse bedrijf denkt flink te profiteren van het massale gehamster vanwege de coranapandemie.

Naar schatting lagen de verkopen in het eerste kwartaal ongeveer 3 procent hoger dan een jaar terug. Gecorrigeerd voor bijvoorbeeld overnames en andere zaken was waarschijnlijk sprake van een omzetplus van 6 procent, stelt het bedrijf in een nieuwe prognose.

Eerder ging Kraft Heinz nog uit van een lichte krimp van de verkopen in de eerste drie maanden van dit jaar. Dat laatste komt omdat Amerikanen voorafgaand aan de coronacrisis steeds vaker vers voedsel begonnen te kopen in plaats van de voorverpakte producten van Kraft Heinz.

Toch denkt het bedrijf niet dat de extra omzetgroei volledig ten goede zal komen aan de winst. De snelle groei in de afgelopen periode zorgde ook voor extra kosten. Kraft Heinz komt eind deze maand met zijn definitieve cijfers over het eerste kwartaal.