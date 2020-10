Kraft Heinz profiteert van thuiskoks

Levensmiddelenconcern Kraft Heinz heeft de afgelopen maanden goede zaken gedaan. De onderneming profiteerde in crisistijd ervan dat mensen meer thuis aan het koken zijn geslagen. Dat zorgde naar een grotere vraag naar de voorverpakte voeding en kruiden van het Amerikaanse concern.

Kraft Heinz, maker van onder meer het populaire ketchupmerk Heinz en de roomkazen van Philadelphia, zag de opbrengsten in het derde kwartaal van het jaar met 6 procent stijgen tot 6,4 miljard dollar in vergelijking met een jaar eerder. Dat was meer dan waar in de markt in doorsnee rekening mee werd gehouden.

De groei op eigen kracht, dus zonder het effect van overnames of het verkopen van onderdelen, kwam uit op 6,3 procent. Dat percentage komt overeen met de eerdere raming van Kraft Heinz zelf. Voor het lopende kwartaal houdt het bedrijf rekening met verdere groei op eigen kracht van 4 tot 6 procent. Daarmee is het concern wat positiever gestemd dan voorheen.

Kraft Heinz kondigde onlangs een nieuwe groeistrategie aan. Daarbij is het bedrijf van plan de kosten structureel met 2 miljard dollar omlaag te brengen. Een deel van de kaasdivisie werd al verkocht.