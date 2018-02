Kraft Heinz overtuigt niet met miljardenwinst

Het Amerikaanse levensmiddelenconcern Kraft Heinz heeft afgelopen kwartaal dankzij de Amerikaanse belastinghervormingen een enorme winstsprong gemaakt. De opbrengsten bleven echter min of meer stabiel en de resultaten van het bedrijf vielen analisten in doorsnee dan ook wat tegen.

Kraft Heinz, dat vorig jaar nog een vergeefse poging deed om zijn branchegenoot Unilever in te lijven, sloot het kwartaal af met een nettowinst van 8 miljard dollar (circa 6,4 miljard euro). Een jaar eerder bleef onder de streep nog 944 miljoen dollar over.

Het concern zag zijn verkopen op het gebied van bijvoorbeeld noten, kaas en vleeswaren op zijn belangrijke thuismarkt echter wat teruglopen. Ook in Canada holden de verkopen achteruit, in Europa was wel sprake van een plus. De totale omzet ging nog nipt met 0,3 procent omhoog naar 6,9 miljard dollar, maar op vergelijkbare basis deed Kraft Heinz het toch slechter dan een een jaar eerder.

Topman Bernardo Hees blijft evenwel positief. Hij vindt dat er afgelopen jaar verschillende verbeteringen zijn doorgevoerd bij het bedrijf en hij denkt dat er in 2018 weer groei mogelijk is.