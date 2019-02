Kraft Heinz keldert op Wall Street

Kraft Heinz is vrijdag zwaar onderuit gegaan op de beurs in New York. Beleggers hebben het Amerikaanse levensmiddelenconcern meer dan een kwart lager gezet, omdat het bedrijf plotseling met een miljardenafschrijving op de proppen is gekomen. Het algehele sentiment op Wall Street was wel positief.

Kraft Heinz verloor 27,5 procent aan beurswaarde. Het bedrijf achter onder meer Heinz-tomatenketchup, Brinta, Honig, Venz en Roosvicee schreef ruim 15 miljard dollar af op de waarde van een aantal van zijn merken. De Amerikaanse beurswaakhond Securities and Exchange Commission (SEC) maakte ondertussen bekend onderzoek te doen naar de boekhouding van het bedrijf.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent in de plus op 26.031,81 punten. De brede S&P 500 ging 0,6 procent omhoog naar 2792,67 punten en schermenbeurs Nasdaq won 0,9 procent tot 7527,55 punten.

Optimisme over de verstandhouding tussen China en de Verenigde Staten droeg bij aan de positieve teneur op Wall Street. President Donald Trump verwacht binnenkort zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping te ontmoeten. Samen zouden ze dan mogelijk de puntjes op de i kunnen zetten van een handelsovereenkomst tussen de twee economische grootmachten.

Kabel- en telecomconcern Altice USA heeft afgelopen kwartaal zijn omzet en winstgevendheid opgevoerd. Volgens topman Dexter Goei werd daarmee voldaan aan de eigen doelen voor het hele jaar. Het aandeel won bijna 3 procent. Dropbox kwam juist met tegenvallende cijfers. De cloudopslagdienst verloor dik 8 procent.

Mijnbouwbedrijf Newmont werd 3 procent hoger gezet. Het Canadese bedrijf Barrick Gold zou een vijandig overnamebod op de onderneming overwegen. Chipconcern Intel noteerde verder een plus van ruim 2 procent. Analisten van Morgan Stanley lieten zich positief uit over het concern en verhoogden het advies.

De euro was 1,1331 dollar waard, tegen 1,1343 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 57,18 dollar. Brent kostte 0,1 procent minder op 67,00 dollar per vat.