Kraft Heinz flink omlaag op hoger Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winsten aan de handel begonnen. Beleggers op Wall Street verwerken weer een stroom aan bedrijfscijfers, met Kraft Heinz als negatieve uitschieter. Ook de handelsstrijd tussen China en de VS en dan vooral de vermeende valutamanipulatie door Peking blijft de gemoederen bezighouden.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,4 procent hoger op 26.122 punten. De breed samengestelde S&P 500 werd 0,6 procent hoger gezet op 2901 punten en techbeurs Nasdaq kreeg er 0,6 procent bij op 7913 punten.

Kraft Heinz leverde 13 procent aan beurswaarde in. Het levensmiddelenconcern boekte fors minder winst op een lagere omzet. Daarbovenop deed het bedrijf een tweetal afschrijvingen van in totaal 1,2 miljard dollar.

Perrigo kwam met beter dan verwachte cijfers naar buiten. De winst en omzet van de maker van verzorgings- en geneesmiddelen daalden wel, maar minder hard dan waar door kenners rekening mee werd gehouden. Het aandeel daalde 2 procent. Ook Lyft opende de boeken. Het bedrijf achter de gelijknamige taxi-app haalde meer omzet dan voorzien en de Uber-rivaal won 8,3 procent.

Symantec (plus 11 procent) wist eveneens de aandacht op zich gericht. Chipreus Broadcom (min 0,4 procent) zou azen op een overname van de zakelijke tak van het cybersecurity-bedrijf.

De stevige daling van de olieprijs is inmiddels een halt toegeroepen na berichten dat Saudi-Arabië heeft contact opgenomen met andere olieproducerende landen om te bespreken wat ze kunnen doen om de dalende olieprijs tot staan te brengen. De olieprijs is sinds begin deze maand stevig gezakt als gevolg van toegenomen handelsspanningen. Ook is er steeds meer angst voor een economische terugval, wat de vraag naar olie geen goed zal doen. Om de prijs te stutten heeft Saudi-Arabië naar verluidt zijn olieproductie verder teruggeschroefd.