KPN zakt op lager Damrak

Het aandeel KPN werd dinsdag lager gezet op het Damrak, na de verrassende aankondiging van het vertrek van de topman van het telecomconcern. Het beurssentiment in Europa was licht negatief. De oplopende politieke spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran bleven boven de markt hangen. Daarnaast werd uitgekeken naar de G20-top, die eind deze week in Japan zal worden gehouden.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,3 procent in de min op 558,47 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 771,91 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Frankfurt en Londen verloren tot 0,5 procent.

KPN daalde 2,6 procent bij de hoofdfondsen op het Damrak. Topman Maximo Ibarra vertrekt per 30 september bij het telecomconcern. De aankondiging heeft volgens het bedrijf niets te maken met de grote netwerkstoring op maandag, waardoor onder meer hulpdiensten en noodnummers lange tijd niet bereikbaar waren. Volgens KPN liggen „dringende familiaire redenen” ten grondslag aan zijn beslissing. Ibarra gaat terug naar Italië.