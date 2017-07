KPN winnaar op positief Damrak

De beurs in Amsterdam was woensdag opnieuw positief gestemd, net als de aandelenmarkten elders in Europa. KPN was een winnaar op het Damrak dankzij sterke resultaten. Chiptoeleverancier ASMI ging echter hard omlaag na zijn cijferpublicatie. Verder werd gewacht op het rentebesluit van de Federal Reserve.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,6 procent hoger op 527,72 punten. De MidKap zakte 0,6 procent tot 800,52 punten. Frankfurt, Londen en Parijs gingen tot 0,6 procent vooruit.

KPN was de sterkste stijger in de AEX met een koerswinst van 4 procent. Het telecomconcern bleef in het tweede kwartaal last houden van zwakkere prestaties op de zakelijke markt, maar presteerde desondanks beter dan verwacht. Ook digitaal beveiliger Gemalto deed het goed met een plus van ruim 3 procent. Staalfabrikant ArcelorMittal, dat een Europese zaak over emissierechten verloor, was de grootste daler in de hoofdindex met een min van 1,9 procent.

In de MidKap bungelde ASMI onderaan met een verlies van 6,2 procent. De toeleverancier aan de chipindustrie boekte meer omzet en winst in het afgelopen kwartaal. Analisten wezen echter op de zwakke omstandigheden bij het Aziatische dochterbedrijf ASM Pacific Technology. Ook branchegenoot Besi moest het ontgelden en werd 2,8 procent lager gezet.

Intertrust, dat dinsdag al bijna 16 procent aan beurswaarde zag verdampen, zette de daling voort met een verlies van 3,1 procent. Deutsche Bank verlaagde het advies voor het trustkantoor. Navigatiedienstverlener TomTom (min 3 procent) kampte met een adviesverlaging door Kepler Cheuvreux. PostNL was de sterkste stijger bij de middelgrote bedrijven met een plus van meer dan 2 procent.

In Parijs klom PSA Peugeot Citroën 3,2 procent. De Franse automaker behaalde meer winst in de eerste jaarhelft, vooral door hogere verkopen en verdere kostenverlagingen. Daimler verloor 0,8 procent in Frankfurt. Het Duitse autoconcern, dat beschuldigd wordt van verboden prijsafspraken, zag de winst groeien in het afgelopen kwartaal dankzij dubbelcijferige verkoopcijfers van dochtermerk Mercedes-Benz.

De euro was 1,1633 dollar waard, tegen 1,1655 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,4 procent duurder op 48,55 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent meer op 50,79 dollar per vat.