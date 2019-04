KPN wil ‘westerse’ partij voor kernnetwerk 5G

Telecombedrijf KPN kiest bij het opzetten van een kernnetwerk voor 5G voor een ‘westers’ bedrijf, zo maakt het concern bekend. Daarmee wordt het Chinese Huawei, dat internationaal onder vuur ligt, uitgesloten van deze klus. KPN zegt op die manier rekening te willen houden met „veranderende inzichten over veiligheid” van vitale infrastructuur.

Huawei is controversieel omdat het nauwe banden heeft met de Chinese overheid en zich mogelijk schuldig maakt aan spionagepraktijken. Zowel de NAVO als de EU heeft zorgen uitgesproken over mogelijke ‘achterdeurtjes’ in software van het Chinese bedrijf. Ook in Den Haag wordt met argusogen naar Huawei gekeken. Met welke westerse partij KPN precies in zee gaat voor zijn kernnetwerk voor 5G is nog niet bekend.

KPN doet Huawei niet volledig in de ban. Zo hebben de twee partijen een voorlopige overeenkomst gesloten over het moderniseren van andere onderdelen van zijn mobiele netwerk, zoals zendmasten die gereed worden gemaakt voor 5G. Deze deal kan nog van tafel als Nederlands overheidsbeleid dat vereist, aldus KPN.