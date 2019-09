KPN wees bod op XS4ALL af

KPN heeft gesprekken gevoerd met een investeerder over een overname van internetprovider XS4ALL en zelfs een bod gekregen. Die investeerder was aangedragen door het actiecomité XS4ALL Moet Blijven, schreef dat actiecomité in een brief aan de ondernemingsraad van XS4ALL.

Het actiecomité voerde eind april een gesprek met de top van KPN om het telecombedrijf te bewegen dochter XS4ALL te verkopen. Een vergelijkbaar voorstel wees KPN in januari nog af, maar begin juni liet topman Maximo Ibarra weten dat een verkoop alleen bespreekbaar was als het actiecomité één à twee potentiële kopers zou aandragen.

Het actiecomité kwam vervolgens met twee geïnteresseerde partijen op de proppen, waarvan er één snel werd afgewezen. Het bod van de andere partij werd overwogen, maar vorige week maakte KPN bekend de integratie van XS4ALL door te willen zetten.

Een woordvoerder van KPN liet weten dat het bedrijf kennis heeft genomen van de brief. Hij voegde eraan toe dat KPN de afgelopen tijd vier scenario’s voor XS4ALL heeft overwogen, maar uiteindelijk toch heeft gekozen voor integratie.