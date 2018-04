KPN voert testen met 5G stapje op

KPN begint in de loop van het jaar met vier nieuwe testen op het vlak van 5G-technologie. De nieuwe, supersnelle mobiele verbindingen worden gebruikt voor praktijktesten op het vlak van landbouw, stedelijke voorzieningen, in de haven en voor verkeer.

De komst van 5G zorgt voor hogere verbindingssnelheden, maar vooral ook voor veel bredere toepassingen. „Waar 4G mensen verbindt zal 5G de hele samenleving gaan verbinden. Het is daarom heel belangrijk dat we samen met klanten en technologiepartners onderzoeken hoe 5G bedrijfsprocessen kan optimaliseren en de klantervaring kan verbeteren”, zegt manager Jacob Groote van KPN.

In Amsterdam Zuidoost wordt rondom de Arena tijdens evenementen getest met extreem drukke gebieden. Ook wordt gekeken naar kunstmatige intelligentie en virtual reality. In Rotterdam worden toepassingen voor transport en logistiek onderzocht, in Drenthe oplossingen voor landbouw met drones en in Noord-Brabant verkeersinnovaties met verbonden auto’s. KPN is al langer betrokken bij proeven in de omgeving van Groningen op uiteenlopende terreinen.