KPN voelt stevige concurrentie in cijfers

KPN kampte in het eerste kwartaal wederom met dalende omzetcijfers. Het telecomconcern houdt last van een stevige concurrentie op de mobiele markt. Verder was sprake van hogere herstructureringskosten, waardoor ook de winst lager uitkwam.

De opbrengsten bedroegen afgelopen kwartaal afgerond 1,4 miljard euro. Dat is bijna 3 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aangepaste bedrijfsresultaat zakte een fractie tot 563 miljoen euro. Onder de streep bleef 89 miljoen euro over, tegen een nettowinst van van 99 miljoen euro een jaar eerder.

KPN-topman Maximo Ibarra benadrukt dat de cijfers worden gekleurd door de strategische keuzes van het bedrijf. Maar hij wijst erop dat KPN goede voortgang boekt met het versimpelen van de bedrijfsstructuur en het verder digitaliseren van bedrijfsprocessen. Dat leverde volgens hem in het eerste kwartaal al significante kostenbesparingen op. Ibarra heeft er nog altijd vertrouwen in dat KPN zijn financiële doelstellingen voor het hele jaar kan halen.