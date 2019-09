KPN verwerpt bezwaar ondernemingsraad XS4ALL

Het management van KPN en XS4ALL zijn het niet eens met de bezwaren die de ondernemingsraad (or) van het laatste bedrijf heeft geuit tegen het opheffen van het merk XS4ALL. Met name de kritiek van het inspraakorgaan dat XS4ALL verwaarloosd is, valt slecht bij de bestuurders. Ook menen zij de or uitvoerig en zeer zorgvuldig te hebben geïnformeerd over de voorgenomen integratie van de internetprovider in moederbedrijf KPN.

KPN stelt dat de personeelsvertegenwoordiging geen reden heeft om „aan juist beleid te twijfelen” en dat er al helemaal geen sprake is van wanbeleid. De or zei vorige week dat de plannen van KPN „onvolledig, gehaast en rommelig” zijn. Ook meende het medezeggenschapsorgaan dat er geen goede redenen zijn om het winstgevende XS4ALL op te nemen in KPN. Ook klanten van de internetprovider zijn het niet eens met de wijziging.

KPN houdt vast aan de geplande integratie. Het telecombedrijf wil zich „volledig blijven inzetten om dit samen met de or op te lossen”.