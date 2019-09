KPN trekt nominatie Leroy als topvrouw in

KPN ziet af van de benoeming van Dominique Leroy als bestuursvoorzitter. Volgens het telecombedrijf is de duur van de procedures in België, waar justitie een onderzoek tegen haar is gestart vanwege een omstreden aandelenverkoop, „onduidelijk en onvoorspelbaar”.

Leroy ligt in België onder vuur vanwege de aandelentransactie. Ze was tot voor kort hoofdverantwoordelijke bij branchegenoot Proximus in België en gaf op 25 juli de opdracht om haar aandelenpakket van Proximus ter waarde van 285.000 euro te verkopen per 1 augustus. De Belgische financiële waakhond FSMA en het Openbaar Ministerie doen onderzoek naar die transactie omdat er mogelijk sprake is van handel met voorkennis.

Volgens de raad van commissarissen van KPN is de onzekerheid die is ontstaan niet in het belang van de onderneming. President-commissaris Duco Sickinghe van KPN spreekt van een moeilijke beslissing, wijzend ook op de staat van dienst van de Belgische. De toezichthoudende raad verwacht op korte termijn een nadere mededeling te kunnen doen over de ontstane situatie. Vooralsnog blijft operationeel directeur Joost Farwerck de rol van topman waarnemen.

Leroy had bij KPN Maximo Ibarra op moeten volgen, waarmee bij KPN voor de tweede keer een buitenlander aan het roer zou zijn gekomen. Eind oktober zou het telecombedrijf beleggers bijpraten over de voorgenomen benoeming. Deze bijeenkomst gaat niet door.

KPN meldde desgevraagd dat Leroy alleen hoeft te worden gecompenseerd voor bepaalde uitgaven en de tijd die ze stak in KPN sinds haar voordracht. Over de hoogte van die compensatie doet het telecombedrijf geen mededelingen.