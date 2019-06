KPN tornt niet aan strategie na exit Ibarra

KPN is niet van plan om de strategie te wijzigen nu topman Maximo Ibarra heeft aangegeven het telecombedrijf te zullen verlaten. Volgens president-commissaris Duco Sickinghe is het aan de nieuwe topman of topvrouw om voort te borduren op de huidige koers van het bedrijf.

Ibarra stond aan de wieg van de ingezette versimpeling waarbij door KPN wordt gesneden in managementlagen. Ook kwam uit zijn koker het plan om het mes te zetten in merknamen als XS4ALL, Telfort en Yes Telecom. Dat laatste kwam hem op de nodige kritiek te staan.

Binnen KPN druppelden dit weekend de eerste signalen binnen van een mogelijk vertrek van Ibarra. Dat de scheidend topman volgens berichten al verregaande onderhandelingen voert over een topfunctie bij Sky Italia, komt voor de president-commissaris niet helemaal als een verrassing. Hij benadrukt dat familiaire redenen ten grondslag liggen aan zijn beslissing, en dat het logisch is dat je kijkt naar kansen wanneer je familie er voor kiest te leven en te wonen in Italië.

In april al gingen berichten rond dat Sky Italia zou hengelen naar de diensten van Ibarra. Het bedrijf wil in Italië telefoniediensten aanbieden en ziet in hem een geschikte topman.