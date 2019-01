KPN straalt op Damrak door overnamegerucht

KPN was donderdag een positieve uitschieter op een licht lagere beurs in Amsterdam, na berichten dat de Canadese investeerder Brookfield overweegt een bod uit te brengen op het telecomconcern. Ook Shell was in trek na meevallende cijfers. De resultaten van Unilever vielen minder goed bij beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de middaghandel 0,4 procent lager op 516,48 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 723,95 punten. KPN was koploper in de AEX met een plus van 6,2 procent. Volgens persbureau Bloomberg heeft Brookfield gesprekken gevoerd met Nederlandse pensioenbeleggers APG en PGGM over een mogelijk gezamenlijk bod, maar knopen zijn nog niet doorgehakt. De Canadezen hebben KPN nog niet benaderd. Een woordvoerster van KPN weigerde commentaar te geven op de „geruchten in de markt”.

Shell ging 3,5 procent omhoog. De olie- en gasreus profiteerde afgelopen jaar van de hogere olie- en gasprijzen en zette een fors hogere winst in de boeken. Topman Ben van Beurden sprak van een „zeer sterke financiële prestatie”. Unilever behoorde tot de sterkste dalers met een min van 2,5 procent. Het levensmiddelenconcern realiseerde afgelopen kwartaal minder omzetgroei dan verwacht en voorziet aanhoudende uitdagende marktomstandigheden. Uitzender Randstad kampte met een adviesverlaging door ING en verloor 3,9 procent. Supermarktconcern Ahold Delhaize zakte 2,3 procent na een adviesverlaging door JPMorgan.