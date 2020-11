KPN stoot mogelijk een aantal kantoren af

KPN gaat zijn kantorenbestand mogelijk verkleinen. Door de de coronacrisis werkt het leeuwendeel van het personeel van telecomconcern vanuit huis. Daarmee staan veel van de kantoren nu tijdelijk leeg. Topman Joost Farwerck grijpt de huidige situatie aan om te kijken welke kantoren nog behouden moeten worden, zo meldt hij in een toelichting op de strategie-update van het concern.

Van de 11.000 werknemers van KPN werken er zo’n 1000 als monteur of in de winkels. De overige werknemers zullen ook na de coronacrisis veelal vanuit huis blijven werken. „Nooit helemaal, maar we gaan wel kijken of we met minder kantoren kunnen.” KPN heeft volgens hem een twintigtal kantoren.

Het terugbrengen van het personeelsbestand is volgens de topman geen onderdeel van de strategie. De laatste jaren is aanhoudend sprake van krimp als het gaat om het aantal medewerkers, mede ook door verdere digitalisering. Dit zal in de toekomst niet anders zijn. Maar van ingrepen is volgens Farwerck geen sprake.

De eerdere beslissing van KPN om zich uit buitenlandse markten terug te trekken en zich volledig op Nederland te richten, werpt voor het telecomconcern vruchten af. Het bedrijf maakt flinke stappen met de uitrol van onder meer het glasvezelnetwerk en nog belangrijker: betaalt investeringen uit eigen zak. Vanuit het buitenland wordt wel eens jaloers naar KPN gekeken, aldus Farwerck.

Volgens de topman is en blijft KPN voorlopig louter actief op de Nederlandse markt. Hij sluit in de toekomst uitbreiding naar het buitenland niet uit. „Maar dat is nu zeker niet aan de orde”, zegt hij tegen het ANP.

Volgens Farwerck zijn de „goede resultaten” van KPN niet vanzelf gekomen. De voorbije jaren waren volgens hem een avontuur. KPN stootte onder meer dochter E-Plus in Duitsland en eerder al BASE in België af. Ook van andere onderdelen werd afscheid genomen. „We waren zeer actief in het buitenland. Dat is niet goed gelopen. Je kunt beter gezond zijn in Nederland, dan kwakkelend in het buitenland.”

Farwerck benadrukt dat KPN het financieel goed voor elkaar heeft. De hulp van investeerders heeft het bedrijf volgens hem niet nodig. Eerder staken geruchten de kop op dat het Zweedse EQT een overname van KPN wel zou zien zitten. Farwerck wilde daar niet op ingaan. Wel zegt hij vaker met sectorgenoten te praten over strategie en andere zaken. Farwerck noemt die onderonsjes leerzaam.