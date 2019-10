KPN stijgt, Fugro zakt op Damrak

De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag licht hoger geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met kleine koersuitslagen. De aandacht van beleggers ging vooral uit naar de aanhoudende stroom van kwartaalcijfers en de ontwikkelingen rond de brexit. Op het Damrak werd de handelsupdate van KPN goed ontvangen. Bodemonderzoeker Fugro werd afgestraft na tegenvallende resultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,1 procent in de plus op 582,81 punten. De MidKap bleef vlak op 864,48 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs klommen tot 0,3 procent. Londen zakte 0,1 procent. De Britse regering wil het Lagerhuis maandag opnieuw vragen om vervroegde verkiezingen.

KPN won 2 procent bij de hoofdfondsen. Het telecomconcern boekte afgelopen kwartaal meer winst op een lagere omzet. Het bedrijf kampte onder andere met concurrentiedruk bij mobiele telefonie, maar groeide op het vlak van gebundelde dienstverlening aan particulieren en bedrijven. Ook kostenbesparingen betaalden zich uit.

Fugro zakte ruim 5 procent bij de middelgrote bedrijven. De resultaten van de bodemonderzoeker hebben zich in het derde kwartaal verder hersteld. De omzetgroei bleef echter beperkt. Signify daalde meer dan 2 procent. Het verlichtingsbedrijf is pessimistischer wat betreft zijn winstgevendheid over heel het jaar.