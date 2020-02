KPN stelt kopernetwerk bij miljoenen adressen buiten gebruik

KPN stelt voor 2,4 miljoen adressen begin 2023 zijn kopernetwerk buiten gebruik. Het gaat om gebieden waar inmiddels glasvezel is aangelegd. Klanten van het telecombedrijf moeten tegen die tijd allemaal over zijn op glasvezel. In enkele gebieden wordt het kopernetwerk al eerder uitgeschakeld.

KPN rolt momenteel in ruim zeventig regio’s glasvezel uit. Tot eind 2021 moeten er circa 1 miljoen nieuwe aangesloten adressen bijkomen. Daarna zullen ook hier kopernetwerken buiten werking gesteld worden. KPN zal klanten hierover tijdig infomeren.

Het internet dat via glasvezel loopt, is veel sneller dan de verbindingen via het kopernetwerk.