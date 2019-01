KPN sluit alle Telfort-winkels

KPN gaat alle 29 Telfort-winkels met ingang van mei sluiten. Daardoor verliezen ruim tweehonderd mensen hun baan. Het telecombedrijf streeft ernaar zoveel mogelijk medewerkers elders binnen het concern te herplaatsen, bijvoorbeeld op de klantenservice of bij de ruim honderd winkels met KPN op de gevel.

KPN zette onlangs het mes in zijn merkennamen. Daardoor verdwijnen op termijn bekende namen als XS4ALL, Telfort en Yes Telecom. De onderneming wil de aandacht meer richten op het hoofdmerk KPN.

Het was meteen al duidelijk dat op bepaalde afdelingen van de betreffende merken, bijvoorbeeld bij de marketingdivisies, banen verloren zouden gaan. Maar aantallen noemde KPN eerder nog niet. Een woordvoerster kon donderdag nog niet aangeven wat er precies met andere Telfort-medewerkers en personeel van de andere merken gaat gebeuren.

Met name het schrappen van XS4ALL heeft voor veel ophef gezorgd, omdat veel XS4ALL-klanten het maar niks vinden dat ze hierdoor opeens KPN-klant worden. Op sociale media regende het verontwaardigde reacties en tienduizenden mensen tekenden een petitie tegen het verdwijnen van het merk. Ook is er een speciaal actiecomité in het leven geroepen dat in gesprek wil met de top van KPN.

Sinds vorig jaar heeft KPN in Maximo Ibarra een nieuwe topman. Hij sprak bij zijn aantreden al uit dat hij het bedrijf wilde versimpelen. Met de nieuwe strategie reageert KPN op de toegenomen concurrentie van onder meer VodafoneZiggo en het nieuwe fusiebedrijf T-Mobile/Tele2.