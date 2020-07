KPN merkt terugval in internationale roaming door coronacrisis

KPN had in het tweede kwartaal te maken met een stevige daling van de inkomsten uit internationale roaming. Dat kwam volgens het telecombedrijf omdat er vanwege de coronacrisis nauwelijks nog zakelijke reizen buiten Europa werden ondernomen. In eigen land zag KPN het gebruik van bepaalde diensten juist oplopen, waardoor de totale impact van de coronacrisis beperkt bleef. KPN houdt voorlopig vast aan zijn eerder gestelde financiële verwachtingen en keert binnenkort gewoon een interim-dividend uit aan de aandeelhouders.

Topman Joost Farwerck stelt dat veel Nederlandse klanten aan het begin van de coronacrisis buiten hun bundel gingen met hun datagebruik. Maar dat verschijnsel was slechts tijdelijk. Verder was er door het vele thuiswerken sprake van een toename van het internetgebruik door mensen thuis. Ook ging het goed met de aanwas van klanten, ondanks de aanhoudende concurrentie op de markt. Farwerck geeft aan dat KPN afgelopen periode vooral wist te profiteren van al eerder ingezette kostenbesparingen. Een extra ingreep als gevolg van de coronacrisis acht het bedrijf dan ook niet nodig.

De totale kwartaalopbrengsten zakten met bijna 5 procent vergeleken met een jaar terug, tot 1,3 miljard euro. Het bedrijfsresultaat (ebitda) ging daarbij met 1,5 procent naar beneden. Maar als gecorrigeerd wordt voor de verkoop van onderdelen dan kwam dit winstcijfer net iets hoger uit. Onder de streep bleef 135 miljoen euro over. De nettowinst bedroeg een jaar geleden nog 128 miljoen euro.

KPN rekent er nog altijd op om in heel 2020 het bedrijfsresultaat stabiel te kunnen houden of licht op te voeren. Daarbij wordt uitgegaan van een stevige toename van de vrije kasstroom. Volgens KPN onderstreept de crisis tevens het belang van de eigen inspanningen om de kwaliteit van de digitale infrastructuur van Nederland te verbeteren door middel van grootschalige investeringen. „Wij geloven dat digitalisering een katalysator kan zijn voor het economisch herstel van ons land en tegelijkertijd helpt om de ecologische en sociale uitdagingen van de post-Covid-wereld aan te pakken.”

KPN heeft afgelopen kwartaal weer 76.000 extra huishoudens aangesloten op glasvezel. Daar plukt het bedrijf ook de vruchten van. De onderneming merkt dat een glasvezelklant gemiddeld zo’n 40 tot 50 procent meer uitgeeft aan extra diensten. Ook belangrijk voor het bedrijf is de komst van 5G. Vorige week werd bekend dat KPN dinsdag zijn 5G-netwerk aanzet, net als rivaal T-Mobile. In het grootste deel van de Randstad en Eindhoven kunnen KPN-klanten met een geschikt toestel vanaf dan gebruikmaken van het nieuwe supersnelle mobiele internet. De rest van Nederland volgt later.