KPN mag doorgaan met opheffen merk XS4ALL

KPN mag doorgaan met de plannen om zijn merk XS4ALL op te heffen. De ondernemingsraad van XS4ALL was naar de Ondernemingskamer gestapt, maar die stelde KPN in het gelijk. „Het staat XS4ALL en KPN vrij om het besluit tot integratie uit te voeren”, concludeerden de rechters.

De ondernemingsraad vroeg onder meer om een onderzoek naar de gang van zaken bij KPN en XS4ALL. Ook wilde de vertegenwoordiging dat er een tijdelijk bestuurder bij XS4ALL zou worden aangesteld. Die verzoeken zijn afgewezen.

KPN had in januari aangekondigd te stoppen met het merk XS4ALL. De ondernemingsraad van de provider adviseerde om dat niet te doen. De plannen zouden slecht zijn onderbouwd en in strijd met gemaakte afspraken. KPN legde het advies naast zich neer. De ondernemingsraad ging daarom in beroep bij de Ondernemingskamer.