KPN maakt werk van 4G en 5G op Noordzee

KPN maakt werk van 4G-dekking voor zakelijke klanten op de Noordzee. Dat doet het bedrijf in samenwerking met de Noorse telecomleverancier Tampnet. In eerste instantie gaat het om de aanleg van een offshore-antennenetwerk waarmee tot 300 kilometer uit de kust mobiel bereik moet komen. Later moet ook een dekkend 5G-netwerk worden gerealiseerd.

Volgens KPN zijn dagelijks duizenden mensen op de Noordzee actief. Het gaat onder meer om medewerkers van boorplatforms, mensen die betrokken zijn bij de aanleg van windmolenparken, vissers en opvarenden van vracht- of marineschepen. Zij zijn nu aangewezen op dure satelliet- en straalverbindingen om contact te leggen met het vasteland.

Door de uitbreiding van het 4G-netwerk kunnen zakelijke klanten volgend jaar met een tweede simkaart hun smartphone gebruiken op zee. Met een ‘gewone’ KPN-simkaart is dit nog niet mogelijk. Op termijn moeten ook particulieren, die bijvoorbeeld vakantie vieren op een cruiseschip of een dagje aan het vissen zijn op zee, gebruik kunnen maken van het KPN-netwerk.

Door de uitbreiding van het netwerk kunnen straks ook data van bijvoorbeeld boorplatformen of containerschepen worden verstuurd. Verder wordt het via het netwerk mogelijk om bijvoorbeeld drones in te zetten bij de inspectie van boorplatformen of windmolenparken.

Volgens KPN was het lange tijd onmogelijk om mobiele dekking op zee te realiseren, mede door slechte weersomstandigheden en het gebrek aan economische activiteit. Door de samenwerking met Tampnet is dit nu wel rendabel.

In totaal moeten tien masten met 25 antennes verrijzen in het Nederlandse deel van de Noordzee. Daarvan is de helft al gerealiseerd. Dit alles maakt deel uit van een groter netwerk van Tampnet dat ook het Noorse en het Engelse deel van de Noordzee omvat.

KPN benadrukt dat het geen monopolie heeft op het Noordzee-netwerk. Ook is KPN bereid zijn netwerk voor andere partijen open te stellen. Financiële details over de overeenkomst meldde KPN niet.