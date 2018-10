KPN kent wederom kwartaal met krimp

De omzetdaling bij telecombedrijf KPN is in het derde kwartaal nog niet tot stilstand gekomen. Onder meer de zakelijke tak zag de opbrengsten teruglopen. Ook de winst ging omlaag, blijkt woensdag uit een handelsbericht.

KPN kampt al langer met moeilijke marktomstandigheden. Maar over eventuele ingrepen in het personeelsbestand, waarover geruchten de ronde deden, repte de onderneming met geen woord. Topman Maximo Ibarra, die eerder dit jaar aan het roer kwam te staan van KPN, onthult zijn nieuwe toekomstplannen vermoedelijk pas op een beleggersdag eind november.

Het bedrijf behaalde afgelopen kwartaal een omzet uit voortgezette activiteiten van bijna 1,4 miljard euro. Dat is 0,9 procent minder dan een jaar eerder. Het bedrijfsresultaat (ebitda) nam met 2,4 procent af tot 546 miljoen euro. De nettowinst viel met 90 miljoen euro 9,5 procent lager uit dan in het derde kwartaal vorig jaar.

Ibarra noemt de resultaten „solide” en hij heeft de indruk dat KPN in ieder geval op koers ligt om zijn eerder gestelde financiële verwachtingen voor heel 2018 te halen. Daarbij rekent het bedrijf op een aangepast bedrijfsresultaat dat in lijn ligt met dat in 2017. Verder onderstreept Ibarra onder meer de populariteit van KPN ÉÉN, waarbij zakelijke klanten hun internet en bellen combineren in één pakket.

KPN is overigens al langer bezig in de kosten te snijden om zo de felle concurrentie op de telecommarkt het hoofd te bieden. Maar marktonderzoeker Telecompaper meldde onlangs op basis van ingewijden dat het bedrijf nieuwe besparingen aan het voorbereiden zou zijn. Verder blijft het dataverkeer spectaculair groeien, en daar zijn de nodige investeringen voor nodig. Daartegenover staan nieuwe technologieën die besparingen ook mogelijk maken, aldus de kenners.