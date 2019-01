KPN houdt vast aan schrappen naam XS4ALL

KPN houdt vast aan het opheffen van de merknaam XS4ALL. De provider wil zich richten op het hoofdmerk, KPN zelf. De aankondiging leidde tot veel protesten bij XS4ALL-abonnees, een petitie werd meer dan 45.000 keer ondertekend.

„Het besluit om met het KPN-merk alle klantsegmenten te bedienen staat vast”, laat een woordvoerster van KPN weten. Het bedrijf heeft deze week gesproken met de mensen achter de petitie, waar onder meer de directeur consumentenmarkt bij aanwezig was. „We hebben standpunten uitgewisseld en geluisterd naar de zorgen die er zijn. We begrijpen de emoties die er zijn bij het op termijn uitfaseren van het merk XS4ALL gezien de historie van het merk.”

Het is nog niet bekend wanneer de naamswijziging gaat plaatsvinden. Volgens KPN „zullen we uiteraard heel zorgvuldig zijn in de uitvoering”. KPN wil niet prijsgeven hoeveel abonnees XS4ALL heeft.