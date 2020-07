KPN houdt vast aan financiële verwachtingen

KPN had in het tweede kwartaal last van de coronacrisis, maar het telecombedrijf houdt toch vast aan zijn eerder gestelde financiële verwachtingen. Vertragingen bij projecten met bijvoorbeeld de netwerken werden afgelopen maanden deels gecompenseerd door kostenverlagingen. KPN profiteerde ook van aanwas van zijn klantenbestand, ondanks de aanhoudende concurrentie.

De kwartaalopbrengsten zakten met bijna 5 procent vergeleken met een jaar terug, tot 1,3 miljard euro. Het bedrijfsresultaat (ebitda) ging daarbij met 1,5 procent naar beneden. Maar als gecorrigeerd wordt voor eerdere desinvesteringen dan kwam dit winstcijfer net iets hoger uit. Onder de streep bleef 135 miljoen euro over. De nettowinst bedroeg een jaar geleden nog 128 miljoen euro.

KPN rekent er nog altijd op om in heel 2020 het bedrijfsresultaat stabiel te kunnen houden of licht op te voeren. Daarbij wordt uitgegaan van een stevige toename van de vrije kasstroom. Het bedrijf meldde verder dat aan de aandeelhouders in augustus een interim-dividend zal worden uitgekeerd.

Volgens KPN onderstreept de crisis het belang van de eigen inspanningen om de kwaliteit van de digitale infrastructuur van Nederland te verbeteren door middel van grootschalige investeringen. „Wij geloven dat digitalisering een katalysator kan zijn voor het economisch herstel van ons land en tegelijkertijd helpt om de ecologische en sociale uitdagingen van de post-Covid-wereld aan te pakken”, aldus het bedrijf.

KPN heeft afgelopen kwartaal weer 76.000 extra huishoudens aangesloten op glasvezel. Daar plukt het bedrijf ook de vruchten van. „We zien dat per gebruiker een glasvezelklant 40 tot 50 procent meer uitgeeft aan extra diensten en dat de omzet uit glasvezeldiensten in het tweede kwartaal met 6 procent is gestegen.”

Vorige week werd bekend dat KPN dinsdag zijn 5G-netwerk aanzet, net als rivaal T-Mobile. In het grootste deel van de Randstad en Eindhoven kunnen KPN-klanten met een geschikt toestel vanaf dan gebruikmaken van het nieuwe supersnelle mobiele internet. Het telecombedrijf wil de 5G-dekking daarna in hoog tempo door heel Nederland uitbreiden. Het gaat om een mega-operatie die naar verwachting in de tweede helft van volgend jaar is afgerond. Branchegenoot Vodafone begon eerder dit jaar al met zijn 5G-netwerk. Daarvoor maakte Vodafone gebruik van zogeheten 4G-frequentiebanden om de 5G-technologie toe te passen.