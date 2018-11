KPN geeft gas met digitalisering

KPN versnelt zijn omvorming van een telefoonbedrijf naar een modern telecombedrijf. De onderneming wil de komende drie jaar nog eens 350 miljoen euro besparen, onder meer op arbeidskosten. Het telecombedrijf zei bij zijn investeerdersdag niet direct of en hoeveel banen worden geschrapt. Tegelijkertijd worden de jaarlijkse investeringen gezet op 1,1 miljard euro.

Een woordvoerder van KPN zegt dat de reductie in arbeidskosten niet direct uit te drukken is in een concreet aantal voltijdsbanen (fte), omdat het ook inhuur van extern personeel betreft. Momenteel telt KPN nog ongeveer 12.600 voltijdsbanen.

In de markt werd rekening gehouden met de aankondiging van een flinke reorganisatie, van wel 1500 banen. De dit jaar aangetreden topman Maximo Ibarra voerde eerder al wijzigingen door in het managementteam van KPN. Het concern heeft al langer te maken met teruglopende omzet, vooral omdat klanten minder bellen en meer de nadruk op data leggen. De afgelopen vijf jaar werden de kosten al met 650 miljoen euro teruggeschroefd.

De kostenbesparingen moeten investeringen in het datanetwerk mogelijk maken. De telecomsector is in de beginfase van de overgang naar 5G-netwerken, die hogere snelheden internet, maar vooral ook nieuwe toepassingen, zoals in de landbouw of in verbonden auto’s, mogelijk moeten maken. Verder wil KPN het aantal glasvezelaansluitingen naar huishoudens opschroeven tot een miljoen aan het einde van 2021.

Ook moet de winstgevendheid worden opgekrikt door de bijgewerkte strategische plannen voor de komende drie jaar. Naast de kostenbesparing zet KPN ook in op groei van winstgevende activiteiten en een stabilisering van de totale omzet. Ibarra vindt dat KPN de laatste jaren al goede vooruitgang heeft geboekt met zijn bedrijfsveranderingen. „Maar het veranderende landschap vereist dat we flexibeler worden en innovaties voor klanten sneller doorvoeren.”