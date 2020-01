KPN gaat toch door met merk XS4ALL

KPN gaat toch door met het merk XS4ALL. Het telecombedrijf heeft dat besloten na alle ophef bij klanten en medewerkers over de voorgenomen opheffing van de internetprovider.

Volgens een woordvoerder van KPN blijft het streven om de techniek en organisatie achter XS4ALL te integreren binnen KPN. Maar de dienstverlening aan klanten verandert voorlopig niet. Klanten van XS4ALL zullen daarbij zoveel mogelijk door dezelfde medewerkers geholpen worden.

KPN wil met het XS4ALL-personeel ook een nieuw „XS4ALL-achtig” premiummerk voor breedbandinternet gaan maken onder de KPN-vlag. Naar verwachting komt dit nieuwe merk later dit jaar in de lucht. Dan zal het bedrijf waarschijnlijk stoppen met het zoeken naar nieuwe klanten voor XS4ALL. Maar de honderdduizenden bestaande klanten van XS4ALL kunnen gewoon bij dat merk blijven. KPN blijft de dienstverlening van het merk onderhouden.

XS4ALL werd in 1993 opgericht door een groep hackers. KPN kocht het bedrijf in 1998. De onderneming had begin vorig jaar aangekondigd te stoppen met XS4ALL. Dit leidde tot veel boze reacties van klanten van het merk dat zich onderscheidde door zijn activisme, bijvoorbeeld met de inzet voor privacy online. De ondernemingsraad van XS4ALL was ook tegen en stapte zelfs naar de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. Uiteindelijk kreeg KPN gelijk en werd bepaald dat het telecombedrijf het merk mocht opheffen.

De actiegroep XS4ALL Moet Blijven, die is opgericht door boze klanten, is niet te spreken over de nieuwe aankondiging van KPN. Volgens de groep „wordt er gedaan alsof XS4ALL voorlopig mag blijven”, maar wordt XS4ALL achter de schermen langzaam ontmanteld. De provider wordt KPN „met een XS4ALL-sticker”. De actiegroep noemt het „typerend dat KPN denkt dat klanten blij zullen zijn dat de merknaam XS4ALL nog blijft. Het gaat natuurlijk niet om de naam, maar om alles waar XS4ALL voor staat.” Uit de groep komt de nieuwe provider Freedom Internet voort.