Telecombedrijf KPN gaat de kern van zijn mobiele netwerk vervangen. Dat is de plek waar alle datastromen van het netwerk samenkomen. De vernieuwing is nodig in verband met het 5G-netwerk.

Voor de vernieuwing gebruikt KPN apparatuur van het Zweedse bedrijf Ericsson. De eerste tests daarmee zijn al succesvol afgerond. Hoeveel geld er met de vernieuwing gemoeid is, meldt KPN niet.