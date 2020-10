KPN en Lucas Bols uitblinkers op Damrak

Telecombedrijf KPN en drankenmaker Lucas Bols waren maandag uitblinkers op de Amsterdamse beurs. Beleggers zetten de aandelen flink hoger na uitlatingen van een bestuurder van KPN en overnamespeculatie rond Lucas Bols. Verder reageerde de markt opgelucht dat de met het coronavirus besmette Amerikaanse president Donald Trump maandag mogelijk al het ziekenhuis mag verlaten. Ook gingen de olieprijzen hard omhoog.

KPN voerde met een winst van 4,5 procent de AEX-index aan. Volgens Marieke Snoep, die sinds twee jaar leiding geeft aan de zakelijke divisie van KPN, is bij het onderdeel sprake van een omslag. De zakelijke tak van KPN is al langere tijd slecht aan het draaien, met dalende omzetten.

Bij de kleinere fondsen aan het Damrak schoot Lucas Bols ruim 15 procent omhoog. De financiële holding Enix heeft zijn belang in het concern fors uitgebreid. Volgens kenners is Lucas Bols een potentiële overnamekandidaat.

De hoofdindex op Beursplein 5 eindigde de eerste dag van de nieuwe handelsweek 0,9 procent in de plus op 557,92 punten. De MidKap klom 1,2 procent tot 828,59 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 1,1 procent.

Ook ING was een duidelijke winnaar in de AEX, met een koerswinst van 2,5 procent. Kredietbeoordelaar Moody’s heeft de kredietrating van ING bevestigd. Volgens Moody’s heeft de bank zowel op de korte als langere termijn genoeg geld in kas om aan zijn verplichtingen te voldoen. Speciaalchemieconcern DSM sloot de rij met een verlies van 1 procent.

Beursuitbater Euronext eindigde daarnaast 0,3 procent lager. De beursexploitant zou flitshandelaren laten profiteren van een informatievoorsprong op andere beleggers.

In Londen kelderde Cineworld meer dan 36 procent. De op een na grootste bioscoopketen ter wereld sluit tijdelijk al zijn bioscopen in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten vanwege de terugval in het aantal bezoekers en het uitstel van premières van grote films door de coronapandemie.

De euro was 1,1787 dollar waard, tegenover 1,1711 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 6,8 procent tot 39,57 dollar. Brentolie kostte 6,1 procent meer op 41,65 dollar per vat.