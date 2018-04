KPN boekt meer winst op lagere omzet

KPN heeft in de eerste drie maanden van het jaar meer winst weten te behalen op een lagere omzet. De grootste speler op de Nederlandse telecommarkt kampt al langer met hevige concurrentie in een krimpende sector, maar wist de kosten te drukken.

De opbrengsten zakten ten opzichte van een jaar eerder met 3,4 procent tot 1,4 miljard euro. Onder de streep hield het bedrijf 98 miljoen euro over tegen 73 miljoen euro een jaar eerder. Die groei was vooral te danken aan de effecten van besparingen.

De aangepaste omzet in de consumentenmarkt daalde met 2,6 procent. Dat kwam onder meer door lagere inkomsten uit de verkoop van mobiele telefoons. KPN ziet dat steeds meer mensen voor SIM-only kiezen. Dure telefoons bij abonnementen worden tegenwoordig als koop op afbetaling gezien en dat is minder aantrekkelijk voor consumenten.

Ook het onbeperkt roamen in de Europese Unie nam een hap uit de opbrengsten. De omzet uit mobiele diensten daalde met 9 procent, maar ook zonder het effect van de aangepaste roamingregels was door prijsdruk sprake van een daling.

Op de zakelijke markt leverde KPN ook terrein in. De aangepaste omzet liep daar met 2,4 procent terug onder meer door veranderde regelgeving. Wel leverde internet of things-diensten 40 procent meer op en brachten ook it-diensten meer geld in het laatje.

KPN nam de Amerikaanse dochteronderneming iBasis op in de cijfers als niet-voortgezette activiteit. iBasis wordt overgenomen door Tofane, maar een overnamesom is niet bekendgemaakt.