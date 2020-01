„KPN-app schendt mensenrechten”

Een app van KPN schendt mogelijk de mensenrechten van Chinese toeristen, zo meldde Trouw woensdag. De telecomprovider sloot boekjaar 2019 af met een hogere winst op een lagere omzet.

KPN ontwikkelde in 2018 een app voor de smartphone met de naam WeGoEU. Chinezen die op reis zijn in Europa gebruiken het als gids. Uit de privacyvoorwaarden blijkt volgens Trouw dat alle verzamelde gegevens op servers van het Chinese bedrijf Tencent komen.

Personeel van KPN vindt dat niet in orde. Tencent zou namelijk geregeld informatie delen met de Chinese overheid. Een KPN-manager schrijft in een bericht op het intranet van de provider dat China „in een geolied systeem doelgericht mensenrechten schendt.” Volgens een collega is het moreel kompas van KPN de weg kwijt.

Een woordvoerder van het bedrijf zegt dat er via de app geen privacygevoelige informatie naar China wordt verstuurd. In de privacywet is het verboden om dergelijke data te verzenden naar landen die daar onzorgvuldig mee om kunnen gaan, waaronder China.

Kostenbesparing

Het telecomconcern voerde in 2019 zijn winstgevendheid op geholpen door kostenbesparingen. Ook in het slotkwartaal van het jaar trok de onderneming de broekriem verder aan, om daarmee onder meer de concurrentiedruk bij mobiele telefonie het hoofd te bieden. Ook werden niet-kernonderdelen verkocht.

De totale opbrengsten liepen vorig jaar met 2,7 procent terug tot bijna 5,5 miljard euro. In de laatste maanden van vorig jaar werd een omzet van iets minder dan 1,4 miljard euro geboekt. Bij alle segmenten, te weten Consumer, Business en Wholesale was afgelopen kwartaal sprake van krimp. Op jaarbasis wist alleen Wholesale, waarbij diensten aan andere providers worden aangeboden, de omzet licht op te voeren. De omzetkrimp bij deze divisie in het vierde kwartaal was volgens KPN volledig aan de recente verkoop van een datacenter toe te schrijven.

De operationele winst over heel 2019 kwam uit op ruim 1 miljard euro. Dat was op jaarbasis ruim een kwart meer. In het slotkwartaal van 2019 steeg deze winst met 9,2 procent tot 202 miljoen euro.