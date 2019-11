‘KPMG vindt koper voor exclusieve club’

KPMG praat met techinvesteerder SoftBank over een overname van zijn exclusieve club Number Twenty. Het Japanse bedrijf wil zich in het pand gaan vestigen, schrijft de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. KPMG was eerder op de vingers getikt door toezichthouders vanwege de club. Het bood daar lidmaatschappen aan, waardoor er de mogelijkheid bestond tot te nauwe banden tussen het accountant- en adviesbureau en zijn klanten.

KPMG zette de club in september te koop en kwam met de toezichthouder overeen om alleen de lidmaatschappen van zijn klanten per 1 januari te beëindigen. De bronnen laten weten dat KPMG nu zelfs van alle 6000 leden van Number Twenty af wil.

Dat plan zou versneld worden als SoftBank de huur van het pand aan 20 Grosvenor Street overneemt. De huurperiode van KPMG loopt nog tot en met 2030. De huur bedraagt 4,1 miljoen pond per jaar, omgerekend is dat 4,8 miljoen euro. Ook kantoorruimteverhuurders WeWork en Regus zouden interesse hebben getoond.