Kou uit lucht bij VNO-NCW en MKB-Nederland

Ondernemersorganisatie MKB-Nederland heeft ingestemd met een hernieuwde samenwerking met VNO-NCW. Daarmee lijkt de kou tussen de partijen uit de lucht. Eerder stapte voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland nog op omdat hij binnen de samenwerking te weinig ruimte ervoer om zich hard te maken voor kleine en middelgrote ondernemers.

Het nieuwe akkoord geeft meer ruimte voor het profileren van het midden- en kleinbedrijf en een sterker, eigen mkb-geluid, zo meldde de branchevereniging. Het bestuur van VNO-NCW buigt zich later deze maand over de hernieuwde bundeling van krachten.

Onderdeel van de afspraken is dat er meer geld wordt gestoken in digitalisering, digitale communicatie en de organisatie van brancheoverstijgende projecten en programma’s. MKB-Nederland en VNO-NCW blijven ook in de vernieuwde samenwerking zelfstandige verenigingen met eigen besturen en voorzitters. De zoektocht naar een nieuwe voorzitter voor MKB-Nederland is inmiddels in gang gezet.